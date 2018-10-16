ASAYİŞ:
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16 Ekim 2018 Salı 05:30

Plakaları olmayan araç kovalama sonucu yakalandı, araçta ruhsatsız silah çıktı

Adana’da arka ve ön plakalı sökülmüş otomobil polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalama sonucunda yakalandı. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alınırken bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi...

Plakaları olmayan araç kovalama sonucu yakalandı, araçta ruhsatsız silah çıktı
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Adana’da arka ve ön plakalı sökülmüş otomobil polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalama sonucunda yakalandı. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alınırken bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, arka ve ön plakalı sökülmüş bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından Hırsızlık Büro Amirliği polisleri aracı kıskıvrak yakaladı.

Araçta ruhsatsız tabanca çıktı

Polis ekipleri, şahısları araçtan indirirken, araçta arama yaptı. Ön koltuğun altında polis yaptığı aramada bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 6 kişi, tabancanın kendilerine ait olmadığını söyledi. Daha sonra ise şahıslar birbirlerini suçlamaya başladı tabanca senin diyerek.

Şahıslarda yapılacak parmak izi sonrasında tabancanı kime ait olduğu belirlenecek. Şahıslar gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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