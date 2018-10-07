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07 Ekim 2018 Pazar 17:28

Plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Bursa’da bir plastik atık fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü
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Bursa’da bir plastik atık fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Hurdacılar Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik atık fabrikasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar malzemeleri tutuşturdu. Bir anda alevlerin yükselmesiyle kendini dışarı atan fabrika çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için büyük çaba sarf ederken, olay bölgesinden uzaklaştırmak istenen çalışanlar ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine olay yerindeki 112 acil servis ekipleri müdahale ederken, alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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