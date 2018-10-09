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09 Ekim 2018 Salı 09:39

Polatlı Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu

Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurulan özel ekipler uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kısa süre önce Isparta’dan...

Polatlı Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucu operasyonu
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Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurulan özel ekipler uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kısa süre önce Isparta’dan Polatlı’ya taşınan B.T isimli şahsın gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine çalışma başlatılarak B.T’ye ait ikamete ve eklentilerine şok baskın yapıldı. Operasyonda, ikamet ve eklentilerinde polisin yaptığı aramalarda, 8 ayrı yere zulalanmış vaziyette, toplamda 6,070 kilo satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.T çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aramalarda ele geçen esrar maddesinin Polatlı’da son yıllarda tek seferde elde edilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirlendi.
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