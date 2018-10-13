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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:28

Polatlı’daki trafik kazası

Ankara Polatlı’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Ordu’nun Gölköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Polatlı'daki trafik kazası
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Ankara Polatlı’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Ordu’nun Gölköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yüksek gerilim işinde çalışmak üzere dün akşam Ordu’dan Antalya’ya doğru yola çıkan elektrik işçileri Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu ve Serdar Çayır’ın bulunduğu otomobil, Ankara-Polatlı yolu üzerinde takla attı. Kazada 4 Ordulu işçi hayatını kaybetti. Kazada ölen 4 kişinin Pazar günü Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.
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