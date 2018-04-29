ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 01:46

Polis, HDP Güngören İlçe binasına baskın düzenledi: İl Eş Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Polisin HDP Güngören İlçe binasına düzenlediği operasyonda, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C.Ç., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Toplantı sırasında yapılan baskında,...

Polis, HDP Güngören İlçe binasına baskın düzenledi: İl Eş Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Polisin HDP Güngören İlçe binasına düzenlediği operasyonda, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C.Ç., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Toplantı sırasında yapılan baskında, terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen bazı teröristlerin afişlerinin yer aldığı propaganda içerikli pankartlara el konulurken, toplantıya katıldıkları ileri sürülen 30 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile akşam saatlerinde HDP Güngören İlçe Merkezine operasyon düzenleyen polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı C.Ç., İl Yöneticisi İ.Y., G.G., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İlçe merkezi olarak kullanılan parti binasında toplantı sırasında gözaltına alınan 10 HDP’li, emniyete götürüldü.

Terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen teröristlerin afişlerinin yer aldığı propaganda içerikli pankartlara el konulurken, aynı toplantıya katıldıkları ileri sürülen 30 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.

Operasyona, HDP üyelerinin ilçe binasındaki toplantıdan partinin sosyal paylaşım sitesince servis edilen bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Öcalan ile öldürülen bazı teröristlerin afişlerinin yer aldığı yasa dışı içerikler gerekçe gösterildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku