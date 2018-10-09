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09 Ekim 2018 Salı 08:55

Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı

Adana’da polis ekipleri, gece kapalı olan bir kahvehanede ışığın yanıp sönmesinden şüphelenerek içeri girdiğinde 789,63 gram esrar ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı
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Adana’da polis ekipleri, gece kapalı olan bir kahvehanede ışığın yanıp sönmesinden şüphelenerek içeri girdiğinde 789,63 gram esrar ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kenan Evren Bulvarı’nda kapalı bir kahvehanede ışığın yanıp söndüğünü fark etti. Bu durumdan şüphelenen polis, kahvehanenin kapısını çalıp açtırdı. Polis içeri girince kapıyı açan Polat K.’nin çelişkili ifade vermesi üzerine arama yapmaya başladı. Polis yaptığı aramada kahvehanenin arka tarafındaki barakada Cafer M. isimli şahsın elinde torba olduğunu belirledi. Torba açıldığında ise içerisinde esrar olduğu, aynı zamanda da sandalye ve masa üzerindeki torba içinde de esrar olduğu görüldü. Ayrıca Cafer M.’nin üzeri arandığında da cebinden 48.35 gram esrar ele geçirildi. Barakada yapılan aramada toplamda 789.63 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 560 lira paraya da el konuldu.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Polat K.’nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veye bulundurmak suçlarından kaydı olduğu ancak aranmasının bulunmadığı, Cafer M.’nin ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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