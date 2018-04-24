Polis lince karşı etten duvar ördü

Adana’da cinayet zanlısı olarak tutuklanan oğullarına iftira atıldığını savunan aile, iftira attığını ileri sürdükleri diğer tutuklu sanığın ailesini linç etmek istedi. Polis, ailenin etrafında etten duvar örerek linç girişiminin önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 Aralık 2017 yılında bir vatandaşın polise ihbarı sonucunda Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde tabancayla vurulduktan sonra yakılan bir erkek cesedi ve hemen yanı başında otomobil bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, öldürülen kişinin Özkan Çelik olduğu belirledi. Kuyumculuk yapan Çelik’i 100 bin lira borcundan dolayı meslektaşı Sercan D. (28) ile yardımcısı Doğuş D. (18) tarafından öldürüldüğü saptandı. Sorguda birbirini suçlayan zanlıların ikisi de çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Doğuş D.’nin babası Ahmet D. ile annesi Dilek D. çocuklarının cinayete karışmadığını, kuyumcunun oğullarına iftira attığını ileri sürdü.

Cezaevindeki oğlunun evi soyuldu

Bugün ise Akıncılar Mahallesi Kozan Yolu Caddesi’nde bir evin soyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri eve gitti. Evin, cezaevinde bulunan Sercan D.’ye ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, Sercan D.’nin babası Hacı D.’ye ulaştı. Hacı D. ise yanına eşi ve kız kardeşini alarak eve geldi. Hacı D. kapının kırılarak evdeki beyaz eşyaların çalındığını saptadı. Polis ile Hacı D. evde hangi eşyaların çalındığını tespit etmeye çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde parmak izi çalışması yapmaya başladı.

Bu arada cinayet nedeniyle cezaevinde olan Doğuş D.’nin anne, baba ve akrabaları bir anda Sercan D.’nin babasının ve yakınlarının evde olduğunu öğrenerek evi basmaya geldi. Şahıslar, Sercan D.’nin evin yakınlarında kapalı olan kuyumcu dükkanının camlarını kırdı. Şahıslar daha sonra eve çıkıp iki kadın ve bir erkeği linç etmek istedi. Ancak polis buna izin vermeyerek grubu evden uzaklaştırdı. Polisler yardımcı ekip istedi.

Polis aracına şişeli saldırı

Motosikletli ekipler olay yerine gelerek grubu evden biraz daha uzaklaştırdı. Diğer polisler de ikiye ayrılan grubun önünde etten duvar ördü. Ellerinde cop ve biber gazıyla tetikte bekleyen polisler evdeki 3 kişiyi çıkartıp polis aracına bindirdi. Bu arada çevredeki vatandaşlar aileyi linç etmek istedi ancak polis buna izin vermedi. Polis aracı giderken atılan bir şişe araca isabet etti. Polis şişe atan şahıslara copla müdahale etti. İki kadın ve erkek güvenle polis merkezine götürüldü.

Doğuş D.’nin annesi Dilek ve babası Ahmet D. çocuklarının liseye giderken kuyumcu tarafından iftiraya uğrayarak katil damgası yediğini ve cezaevinde olduğunu savunarak, "Oğlumuz adamı öldürüp yakmadı olayı bu kuyumcu yaptı oğlumun üzerine atıyor. Oğlumuz okuyup özel harekat polisi olacaktı" diye tepki gösterdi.

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.