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03 Temmuz 2018 Salı 13:18

Polis memurları ’Görevi kötüye kullanmak’tan gözaltında

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay önce açığa alınan 3 polis memuru gözaltına alındı.

Polis memurları 'Görevi kötüye kullanmak'tan gözaltında
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay önce açığa alınan 3 polis memuru gözaltına alındı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken haklarında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan Ş.B., N.E. ve B.D. gözaltına alındı. Polis memuru B.D. alınan ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, diğer polisler Ş.B. ve N.E. adliyeye sevk edildi. İki polis memurunun savcılıkta sorguları devam ederken, polislerin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındıkları ifade edildi.
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