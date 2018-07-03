ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 10:46

Polis memurları kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı

Bursa Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere toplamda 14 ile yapılan silah operasyonunda aktif olarak çalışan polis memurları ve emekli polis memurları da kaçak...

Polis memurları kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere toplamda 14 ile yapılan silah operasyonunda aktif olarak çalışan polis memurları ve emekli polis memurları da kaçak silah ticaretinden gözaltına alındı.

Bursa KOM şube ekipleri İstanbul’dan Bursa’nın Orhangazi ilçesine silah getirildiğini ve bu silahların çevre illere dağıtılarak ticaretinin yapıldığına dair aldıkları ihbarlar neticesinde söz konusu şahıs ve adresleri takibe aldı. Yapılan takiplerde silah tacirlerinin ‘zeytin’ ve ‘zeytin çekirdeği’ şifresi ile silah alışverişi yaptıklarını tespit eden ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bursa merkezli toplam 14 ilde 72 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa’da 200 polis memurunun katıldığı operasyonda 24 ruhsatsız silah ele geçirilirken 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memuru ile çok sayıda emekli polis memurunun da olduğu öğrenildi. Operasyon devam ederken gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku