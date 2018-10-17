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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:55

Polis memuru kontrol ettiği aracın sürücüsü tarafından sürüklendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde şüphelendikleri aracı durduran polis ekipleri araçta arama yaptıkları sırada kaçmaya başlayan araç sürücüsü bir polis memurunu yaklaşık 50 metre sürükleyerek kaçtı. Yaşanan olay sonrası polis memuru ağır yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

Polis memuru kontrol ettiği aracın sürücüsü tarafından sürüklendi
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde şüphelendikleri aracı durduran polis ekipleri araçta arama yaptıkları sırada kaçmaya başlayan araç sürücüsü bir polis memurunu yaklaşık 50 metre sürükleyerek kaçtı. Yaşanan olay sonrası polis memuru ağır yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü her yerde arıyor.

Kaza, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Bağlar Caddesi’nde şüphelendikleri aracı durdurdu. Yunus ekipleri, otomobil sürücüsü ve otomobil içinde arama yapmak istedikleri sırada sürücüsü kaçmaya başladı. Sürücünün kimliğini almak için elini otomobilin içine sokan polis memuru G.D., sürücünün camı kapatması sebebiyle kolunu çıkaramayınca yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yere düşerek karşı şeritten gelen otomobilin altına girerek yaralandı. Polis memurunun yaralandığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun kafatasında çatlak oluştuğu ve boynunda iki kırık meydana geldiği belirtilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan sürücü aracını bir site otoparkına terk ederek kayıplara karıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olay bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun sürüklenmesi gözüküyor.
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