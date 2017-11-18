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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:05

Polis memuru Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir suçluyu kovalarken asma kattan düşüp yaralanan, tedavisinin ardından taburcu edilen polis memuru Mustafa Yıldırım rahatsızlanarak hayatını kaybetti.Mustafa Yıldırım, 6 Ekim günü, görev esnasında aniden rahatsızlanması...

Polis memuru Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir suçluyu kovalarken asma kattan düşüp yaralanan, tedavisinin ardından taburcu edilen polis memuru Mustafa Yıldırım rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Mustafa Yıldırım, 6 Ekim günü, görev esnasında aniden rahatsızlanması sonucu Tokat Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 44 gün yoğun bakım ünitesinde kalan polis memuru Yıldırım, doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 16 Kasım’da vefat etti.

Dün Tokat’ın Erbağ İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen törenin ardından bugün Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki merkez caminde kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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