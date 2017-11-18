Polis memuru Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Yıldırım, 6 Ekim günü, görev esnasında aniden rahatsızlanması sonucu Tokat Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 44 gün yoğun bakım ünitesinde kalan polis memuru Yıldırım, doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 16 Kasım’da vefat etti.

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