Polis yolda atılı vaziyette 1 kg esrar buldu

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye atan motosikletli yunus timleri yola atılı vaziyette 1 kilogram esrar maddesi buldu. Bunun üzerine bölge olay yeri inceleme ekibi çağırıldı. Olay yeri polisinin incelemesinin ardından, esrar imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.