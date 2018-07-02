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02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:51

Polis yolda atılı vaziyette 1 kg esrar buldu

Adana’da motosikletli yunus timleri yol kenarında atıl vaziyette 1 kilogram esrar buldu.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye atan motosikletli yunus timleri yola atılı vaziyette 1 kilogram esrar maddesi buldu....

Polis yolda atılı vaziyette 1 kg esrar buldu
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Adana’da motosikletli yunus timleri yol kenarında atıl vaziyette 1 kilogram esrar buldu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye atan motosikletli yunus timleri yola atılı vaziyette 1 kilogram esrar maddesi buldu. Bunun üzerine bölge olay yeri inceleme ekibi çağırıldı. Olay yeri polisinin incelemesinin ardından, esrar imha edilmek üzere emniyete götürüldü.
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