Adana’da motosikletli yunus timleri yol kenarında atıl vaziyette 1 kilogram esrar buldu.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye atan motosikletli yunus timleri yola atılı vaziyette 1 kilogram esrar maddesi buldu. Bunun üzerine bölge olay yeri inceleme ekibi çağırıldı. Olay yeri polisinin incelemesinin ardından, esrar imha edilmek üzere emniyete götürüldü.
Polis yolda atılı vaziyette 1 kg esrar buldu
Adana’da motosikletli yunus timleri yol kenarında atıl vaziyette 1 kilogram esrar buldu.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde devriye atan motosikletli yunus timleri yola atılı vaziyette 1 kilogram esrar maddesi buldu....