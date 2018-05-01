Polisin 'Can' nöbeti

Adana’da köprüye çıkıp intihar etmek isteyen bir kişiyi polis yukarıda konuşup ikna etmeye çalışırken, köprünün altındaki Seyhan Nehri’nde de dalgıç polis atlama ihtimaline karşı nöbet tuttu.

Edinilen bilgiye göre olay, Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre Şevki Yıldız (39) isimli bir kişi Seyhan Nehri üzerine kurulu olan otoyol köprüsüne çıktı. Şahsı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Yıldız’ın yanına giderek neden intihar etmek istediğini sordu. Yıldız polislere, "Çocuğumun bugün doğum günü, ona hediye alamadım. İşsiz olduğum için sabah kahvaltıda ekmek bile alamadım" dedi. Polis ise şahsı ikna etmek için ona dil dökmeye başladı. Bir polis şahsa "Dünya yansa umurunda olmamalı senin 2 tane evladın var. Çocukların akşam babam gelecek diye bekliyorlar senin gölgen yeter. Dünya malı nedir? Alem senin olsa ne olur? Her işe çözüm bulunur devletimizin büyükleri var. Herkes sana yardımcı olur. Bu seçtiğin yol yanlış" diye konuştu. Şahıs bunun üzerine ikna olarak intihar etmekten vazgeçti.

Dalgıç polis can nöbeti tuttu

Bu arada köprüde bütün bunlar yaşanırken polis bir taraftan da şahsın atlama olasılığına karşı dalgıç polise de haber verdi. İki dalgıç polis gelerek Seyhan Nehri’ne girip köprünün altında beklemeye başladı. Şahıs ikna edilirken dalgıç polisler nehirde gezdi. Bir süre sonra şahıs ikna olunca dalgıç polisler de nehirden çıktı. İkna edilen şahıs ise ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.