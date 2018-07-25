Polisin en zor görevi

Kastamonu’da oturduğu dairenin balkonunu boyadığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğlunu arayan polis, şahsa babasının öldüğünü söyleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Barış Apartmanı’nda ikamet eden 70 yaşındaki Muzaffer Sarılıoğlu, oturduğu dairenin balkonunu boyamak istediği esnada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Sarılıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndürülemedi. Olayı haber alan komşuları da Muzaffer Sarılıoğlu’na bakmaya geldi. Polis ekipleri, Muzaffer Sarılıoğlu’nun komşularından ailesinin iletişim bilgilerini alarak aileyi aradı. Muzaffer Sarılıoğlu’nun oğlunu arayan polis, yaşlı adamın öldüğünü söyleyemeyerek, rahatsızlandığını, eve gelmeleri gerektiğini belirterek telefonu kapadı. Bunun üzerine olay yerine gelen Muzaffer Sarılıoğlu’nun çocukları ve eşi acı haberi öğrendi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi polis ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer Sarılıoğlu’nun naaşı, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.