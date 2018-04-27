ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 10:41

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı

Erzurum’da aranması bulunan şüpheli evinin kapısında polisleri görünce apartmanın 5. katından aşağı atladı.

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzurum’da aranması bulunan şüpheli evinin kapısında polisleri görünce apartmanın 5. katından aşağı atladı.

Olay Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri bir suçtan aranması bulunan şüphelinin oturduğu ikameti tespit etti. Şahsı yalamak için operasyon düzenleyen polisler ikamete gitti. Apartmanın 5. katında bulunan dairenin zilini çalan polisleri gören şüpheli şahıs yakalanmamak için evin içerisine kaçtı. Şahıs daha sonra 5. kattaki pencereden aşağı atladı.

Apartmanın altında tedbiren bekleyen polisler gördükleri olay karşısında şaşkınlık yaşarken yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku