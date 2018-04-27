Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı

Erzurum’da aranması bulunan şüpheli evinin kapısında polisleri görünce apartmanın 5. katından aşağı atladı.

Olay Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri bir suçtan aranması bulunan şüphelinin oturduğu ikameti tespit etti. Şahsı yalamak için operasyon düzenleyen polisler ikamete gitti. Apartmanın 5. katında bulunan dairenin zilini çalan polisleri gören şüpheli şahıs yakalanmamak için evin içerisine kaçtı. Şahıs daha sonra 5. kattaki pencereden aşağı atladı.

Apartmanın altında tedbiren bekleyen polisler gördükleri olay karşısında şaşkınlık yaşarken yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.