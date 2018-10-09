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09 Ekim 2018 Salı 09:46

Polislerle çatışmaya giren 22 kişiden 3’ü tutuklandı

Adıyaman’da polislerle silahlı çatışmaya giren 22 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezine...

Polislerle çatışmaya giren 22 kişiden 3'ü tutuklandı
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Adıyaman’da polislerle silahlı çatışmaya giren 22 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açılmış, polisin de karşılık vermesi sonucunda 11 kişi yaralanmış, 22 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan 22 kişiden Cemal Önemli, Hazar Cucum ve Mesut Uçar tutuklanırken, 19 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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