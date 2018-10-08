ASAYİŞ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:29

Polislerle çatışmaya giren 22 şahıs adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde gözaltında bulunan şahsa ateş ettikleri esnada karakol önünde polislerle sıcak çatışmaya giren 22 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polislerle çatışmaya giren 22 şahıs adliyeye sevk edildi
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Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde gözaltında bulunan şahsa ateş ettikleri esnada karakol önünde polislerle sıcak çatışmaya giren 22 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açılmış, polisin de karşılık vermesi sonucunda 11 kişi yaralanmış, 22 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan 22 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporları sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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