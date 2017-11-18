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18 Kasım 2017 Cumartesi 20:18

Polisten kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Polisten kaçak sigara operasyonu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık ilçesinde piyasaya kaçak sigara sürüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın depo olarak kullandığı yere girerek, siyah bir çanta ile bir kişinin çıktığının tespit edilmesi üzerine; depo sahibi şahsı yakaladı. Şahsın çantasında ve deposunda Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan arama kararı neticesinde yapılan arama sonucu 4 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 bin 400 adet sigaraya el konuldu. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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