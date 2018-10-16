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16 Ekim 2018 Salı 10:21

Pompeo Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’a geldi.

Pompeo Suudi Arabistan'da
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması meselesiyle ilgili Suudi Kral Selman Bin Abdülaziz ile görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve konsoloslukta öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi konusunda dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le telefonda görüşmüştü. Trump kral Selman’la görüşmesi sonrası Twitter’dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı’nın Kaşıkçı’ya ne olduğuna ilişkin bir bilgisi olduğunu reddettiğini söylemişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Suudilerin konuyu aydınlatmak için Türkiye ile yakın çalıştığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanımızı Kral ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan’a gönderiyorum” demişti.
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