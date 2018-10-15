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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

Posof’ta trafik kazası: 2 yaralı

Ardahan’ın Posof ilçesinde virajı alamayan N. K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen U. Ü. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, Posof ilçesine 2 kilometre mesafedeki uluslararası...

Posof'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Ardahan’ın Posof ilçesinde virajı alamayan N. K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen U. Ü. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Posof ilçesine 2 kilometre mesafedeki uluslararası yolda meydana geldi. İddiaya göre, Ardahan merkezden Posof ilçesine düğün için gitmekte olan N.K. idaresindeki 35 UD 830 plakalı otomobil ile ilçeye 2 kilometre mesafedeki virajlı yola geldiği sırada karşı yönden gelen U.Ü idaresindeki 75 AJ 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ağır hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili olarak Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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