Protokol eşlerini taşırken kaza yapan minibüsün şoförü 8 gün sonra hayatını kaybetti

TEM otoyolu Dilovası mevkiinde, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, kaymakam eşleri ile bazı belediye başkanlarının eşlerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Nisan saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 4 aracın karıştığı kazada, Kocaeli protokolünün eşlerini taşıyan minibüs ile bir tır, refüje düştü. Kazada 34 TN 872 plakalı tırın şoförü Ramazan Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan 8’i kadın 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrasında çevre hastanelere sevk edildi.

Olay sonrası kazaya neden olduğu ileri sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan minibüs şoförü Mucahit Tunçbilek, Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. 8 günden bu yana hastanede tedavisi devam eden Tunçbilek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.