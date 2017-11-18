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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:27

Putin’in konvoyuna 50 bomba ihbarı

Rusya Devlet Başkanı Vladmir’in St. Ptersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldı.

Putin'in konvoyuna 50 bomba ihbarı
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Rusya Devlet Başkanı Vladmir’in St. Ptersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldı.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in, St. Petersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Tüm ihbarların asılsız olduğunu belirten Peskov, "Telefon teröristleri gün boyunca eşek şakası yaptı. Putin’in konvoyu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ve ziyaret etmesi beklenen yerlerin çevresindeki tesislerde bulunduğu iddia edilen 50 veya daha fazla bomba ihbarı yapıldı" dedi.

Ayrıca Peskov, ihbarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediğini, kişilerin yurt dışında ikamet edebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

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