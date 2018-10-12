Rahip Brunson’a tahliye

ABD ve Türkiye arasında krize sebep olan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson için tahliye kararı çıktı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu duruşmada mahkeme heyeti, rahibin yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

ABD ve Türkiye arasında krize sebep olan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson için tahliye kararı çıktı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu duruşmada mahkeme heyeti, rahibin yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken rahibin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak Brunson’ın tahliyesine karar verildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

9 Aralık 2016 tarihinde ’casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Rahip Brunson, 25 Temmuz’dan bu yana da ev hapsinde bulunuyordu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkan Brunson’un son sözleri, "Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı istiyorum" olmuştu. Ayrıca duruşma salonunda Brunson’un eşi, rahip Brunson’un yanına gitmiş, ABD’li papaz bu sarılma karşında hıçkırarak ağlamıştı.