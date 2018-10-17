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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:02

Reina saldırısında ölen Türk ile alakalı Belçika’daki ırkça yoruma hapis ve para cezası geldi

Reina saldırısında hayatını kaybeden Kerim Akyıl hakkında sosyal medya üzerinden ırkçı yorum yapan Belçikalı şahsa 6 ay hapis ve 4 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Reina saldırısında ölen Türk ile alakalı Belçika'daki ırkça yoruma hapis ve para cezası geldi
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Reina saldırısında hayatını kaybeden Kerim Akyıl hakkında sosyal medya üzerinden ırkçı yorum yapan Belçikalı şahsa 6 ay hapis ve 4 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ortaköy’de bulunan ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen silahlı saldırıda Belçika doğumlu Kayseri nüfusuna kayıtlı Kerim Akyıl hayatını kaybetmişti. Belçika medyasının Akyıl’ın ölüm haberine geniş çapta yer verilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ırkçı yorumlar gelmişti. Mahkeme, Akyıl’a ilişkin rencide edici ve ırkçı yorumlarda bulunan Belçikalı şahsa acımadı. Irkçı Belçikalı, 6 ay hapis cezası ve 4 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Akyıl ailesi, mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu belirtirken Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Veren Unia Kurumu Müdürü Els Keytsman ise "Sanal ortamda Kerim Akyıl’ın vefatı nedeniyle hakaret eden ve sevinenlerin oranında artış kaydedildiğini gördük ve aralarında aşırıyı kaçanlar hakkında kurum olarak da suç duyurusunda bulunduk. Mahkemenin verdiği yerinde ve doğru bir karar. Acılı aileyi çok fazla üzdüler. Gereksiz yorumlar yaparak Akyıl ailesini ve sevenleri üzen insanlıktan nasibi olmayan ırkçıları artık mahkemenin verdiği karar inşallah bir örnek olur” dedi.
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