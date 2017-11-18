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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:03

Rejim, Doğu Gota’yı vurdu: 19 ölü

Suriye’de rejim güçleri, muhaliflerinin kontrolünde bulunan muhasara altındaki Doğu Gota’yı bombaladı. Suriye rejim güçlerinin muhasara altında tuttuğu Şam yakınlarındaki Doğu Gota’yı bombalaması sonucunda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Rejim, Doğu Gota'yı vurdu: 19 ölü
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Suriye’de rejim güçleri, muhaliflerinin kontrolünde bulunan muhasara altındaki Doğu Gota’yı bombaladı. Suriye rejim güçlerinin muhasara altında tuttuğu Şam yakınlarındaki Doğu Gota’yı bombalaması sonucunda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemci gurubunun başkanı Rami Abdurrahman, Suriye Savaş uçaklarının bombalaması sonucu Doğu Gota’da aralarında üç çocuk üç de acil yardım çalışanları olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Doğu Gota’nın başka bir kesiminde ise Suriye rejim savaş uçaklarının bombalaması neticesinde 6 kişi öldü.

Rejim güçlerinin Gota’ya saldırısına misilleme olarak silahlı muhaliflerinin Cuma günü Şam’a roket saldırılarında bulunduğu ve üç sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Perşembe günü ise yine Gota’da bulunan silahlı muhalif güçlerin saldırısı sonucu, aralarında Suriye milli karate koçunun da bulunduğu altı kişinin öldüğü haber verildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemcileri Salı gününden beri, çoğu Gota’da olmak üzere 52 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 213 yılından beri Suriye rejim güçleri tarafından muhasara altında tutulan Doğu Gota’a hayat şartlarının çok kötü olduğu kaydedildi.

Salı günü, Ahrar al-Şam group silahlı rejim muhalifleri, Türkiye, İran ve Rusya tarafından çatışmasızlık bölgesi olarak kabul edilen Harasta’daki Suriye rejim güçlerine ait bir askeri üsse saldırı düzenlemiş ve rejim güçlerinden 37 kişiyi öldürmüştü. Ahrar Al -Şam gurubundan da onlarca kişinin öldüğü kaydedildi.

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