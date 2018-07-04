ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52

Rize’de bir şahıs kaldığı otel odasında silahla intihar etti

Rize’de bir şahıs kaldığı otel odasında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.Alınan bilgiye göre, Rize kent merkezindeki bir otelde konaklayan Hakkı Takış, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan otel...

Rize'de bir şahıs kaldığı otel odasında silahla intihar etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Rize’de bir şahıs kaldığı otel odasında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Rize kent merkezindeki bir otelde konaklayan Hakkı Takış, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının olayı haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 50 yaşındaki şahsın tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. Hakkı Takış’ın borçları nedeniyle girmiş olduğu bunalım sonrası intihar ettiği ileri sürüldü. Şahsın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku