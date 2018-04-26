ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 20:06

Rize’deki cinayete 8 gözaltı

Rize’nin Pazar ilçesinde bir kişinin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Rize'deki cinayete 8 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Rize’nin Pazar ilçesinde bir kişinin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kirazlık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün önce Özkan Demirci, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.C. ve S.K. Pazar, Ş.K. ve N.H. ise Çayeli ilçesinde yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ise Pazar ilçesinde ormanlık arazide saklandığı yerde ele geçirildi. Bu kişilerin ifadesi üzerine, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen H.A, R.A, S.G. ve R.G. de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku