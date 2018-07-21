Rögar temizlemek isterken canından oluyordu

Isparta’da bahçıvan olarak çalıştığı evin tıkanan kanalizasyon giderini açmak için rögardan içeri giren adam, kullanılan temizlik malzemesi ve asitten etkilenerek hastanelik oldu. İtfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis...

Isparta’da bahçıvan olarak çalıştığı evin tıkanan kanalizasyon giderini açmak için rögardan içeri giren adam, kullanılan temizlik malzemesi ve asitten etkilenerek hastanelik oldu. İtfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen bahçıvan yaşam savaşı veriyor.

Isparta’da çalıştığı evin giderindeki tıkanmayı açmak için rögardan içeri giren bahçıvan, kullanılan temizlik malzemesi ve asitlerden etkilenerek mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan bahçıvanın 112 Acil Servis ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde Mesut Ş.’ye ait evde bahçıvan olarak çalışan Sait Y., evin kanalizasyon giderindeki tıkanmayı açmak için rögar kapağını açarak içeri girdi. Tıkanmayı açmak amacıyla bazı temizlik malzemeleri ve asit kullandığı belirtilen Sait Y., bir süre sonra kimyasal maddelerden etkilenerek rahatsızlandı. Rögardan içeri giren adamın tekrar dışarı çıkmadığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar üzerine, söz konusu yere 112 Acil Servis ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, Sait Y.’nin rögardan girdiği kanalizasyon geçidi içerisinde olduğunu tespit ederek, çıkarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, bir süre verdiği uğraşların ardından Sait Y.’yi tripot yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Rahatsızlığı tespit edilen Sait Y.’nin, ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği ve burada gerekli tedavi işlemleri için yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sait Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.