ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:09

Römorkla traktörün arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir çiftçi, arkasına takmaya çalıştığı römorkla traktörün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde çiftçilik uğraşan Veysel Temürçi (66), aynı...

Römorkla traktörün arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramanmaraş’ta bir çiftçi, arkasına takmaya çalıştığı römorkla traktörün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde çiftçilik uğraşan Veysel Temürçi (66), aynı yaştaki amcasının oğlu Halil Temürçi’nin kullandığı traktöre römork takmak istedi. Bağlantı işlemini yapmak için traktörle römorkun arasında duran Temürçi, geri manevra yapan traktörden kaçamadı. Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Temürçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temürçi’nin cenazesi otopsi için morga konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku