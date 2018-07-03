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03 Temmuz 2018 Salı 11:09

Römorkun altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde küçük çocuk traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Römorkun altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
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Konya’nın Kulu ilçesinde küçük çocuk traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Alparslan Mahallesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işık Sokak’ta bulunan Alperen Özdemir (6), dönüş yapan E.D. (25) idaresindeki 42 BG 193 plakalı traktörün römorkunun altında kaldı. Ağır yaralanan Alperen Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kulu Devlet Hastanesine ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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