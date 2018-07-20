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20 Temmuz 2018 Cuma 13:42

Rus istihbaratından Rusya Federal Uzay Ajansı’na baskın

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Rusya Federal Uzay Ajansı’na baskın yapıldığı açıklandı.

Rus istihbaratından Rusya Federal Uzay Ajansı'na baskın
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Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Rusya Federal Uzay Ajansı’na baskın yapıldığı açıklandı.

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Rusya Federal Uzay Ajansı’na baskın yapıldı. Ajansta çalışan bazı önemli kişilerin batılı ülkelere bilgi sızdırdığı iddiasıyla baskının yapıldığı öğrenildi. Yapılan baskın sırasında birçok bilgisayar ve ofiste aramaların yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar gözaltıların olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) tarafından yapılan açıklamada ise FSB çalışanlarına çalışmalarında yardımcı olunduğu bilgisi aktarıldı. Yapılan operasyon ve aramaların sürdüğü öğrenildi.
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