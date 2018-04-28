Rus pilot arıza yapan uçağı tarım arazisine indirdi

Rusya’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Rusya’nın Krasnador şehrinde L-39 savaş eğitim uçağı kullanan Yüksek Eğitim Okulu 4. sınıf öğrenicisi savaş pilotu Mihail Emanov uçuşu sırasında uçağın motoruna kuş çarpması sonucu kontrolü kaybetmeye başladı. Emanov paraşütle atlamak yerine uçağın kontrolünü sağlamaya çalıştı. Başarılı olan pilot, kontrolü sağladıktan sonra uçağı tarım arazisine indirmeyi başardı. Pilot, yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.