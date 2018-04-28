Rusya’nın Krasnador şehrinde eğitim uçuşu yapan Rus pilot, uçak arıza yapınca uçağı tarım arazisine indirmeyi başardı.Rusya’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Rusya’nın Krasnador şehrinde L-39 savaş eğitim uçağı kullanan Yüksek Eğitim Okulu 4. sınıf öğrenicisi savaş pilotu Mihail Emanov uçuşu sırasında uçağın motoruna kuş çarpması sonucu kontrolü kaybetmeye başladı. Emanov paraşütle atlamak yerine uçağın kontrolünü sağlamaya çalıştı. Başarılı olan pilot, kontrolü sağladıktan sonra uçağı tarım arazisine indirmeyi başardı. Pilot, yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.
Rus pilot arıza yapan uçağı tarım arazisine indirdi
Rusya’nın Krasnador şehrinde eğitim uçuşu yapan Rus pilot, uçak arıza yapınca uçağı tarım arazisine indirmeyi başardı.