Rus Donanması’na ait 127 borda numaralı ’Minsk’ isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.Rus donanmasına ait ’Minsk’ isimli savaş gemisi, saat 09.00’da Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçiş esnasında geminin güvertesinde bekleyen askerler İstanbul Boğazı’nı seyretti. Güvenlik önlemleri altında boğazı geçen gemi yaklaşık 1,5 saatte Karadeniz’e açıldı.
Rus Savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait 127 borda numaralı ’Minsk’ isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.Rus donanmasına ait ’Minsk’ isimli savaş gemisi, saat 09.00’da Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş...