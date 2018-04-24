ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:24

Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneydoğu kırsalına hava saldırısı yaptığı, 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneydoğu kırsalına hava saldırısı yaptığı, 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rus savaş uçaklarının, saat 11.30 sıralarında İdlib’in güneydoğu yakınlarında bulunan Merat Hurma yerleşim bölgesini varil bombasıyla bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı, bazı evlerin de tahrip olduğu kaydedildi.

Bir sivil savunma görevlisi, 10 kişinin halen yıkılan binaların enkazı altında bulunduğunu söyledi. İki yaralının durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Suriye savaş uçaklarının İdlib’in kırsal bölgelerini sürekli bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, evleri yıkarak büyük hasara yol açtığı ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku