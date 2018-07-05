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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:14

Rus turist denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren Rus turist boğuldu.

Rus turist denizde boğuldu
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren Rus turist boğuldu.

Rusya’dan Manavgat ilçesine tatile gelen 87 yaşındaki Viktor Agafonov, Kumköy bölgesinde konakladığı otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Rus turist denizde batıp çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Rus turist ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Rus Turist Viktor Agafonov, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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