Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren Rus turist boğuldu.Rusya’dan Manavgat ilçesine tatile gelen 87 yaşındaki Viktor Agafonov, Kumköy bölgesinde konakladığı otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Rus turist denizde batıp çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Rus turist ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Rus Turist Viktor Agafonov, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Rus turist denizde boğuldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin plajında denize giren Rus turist boğuldu.