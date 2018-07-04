Rusya’da araç yayaların arasına daldı: 1 ölü, 5 yaralı

Rusya’nın Soçi kentinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek kaldırıma çıkıp yayaların arasına daldı. Yayaları ezip geçen araç, korkuluğu aşıp başka bir otomobile çarptı. Kazada 63 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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