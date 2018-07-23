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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17

Rusya’da tekne faciası: 3 ölü

Rusya’nın Astrahan şehrinde bir teknenin batması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'da tekne faciası: 3 ölü
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Rusya’nın Astrahan şehrinde bir teknenin batması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya’nın güney batısında, Volga Nehri’nin Hazar Denizi’ne döküldüğü noktada bulunan Astrahan şehrinde tekneyle gezinti faciayla sonuçlandı. Nehirde gezintiye çıkan 2 yetişkin ve 7 çocuğun bulunduğu tekne, ağırlığı kaldıramadığı için bir süre sonra su almaya başladı. Teknenin batmaya başladığını fark eden çocukların çığlıklarını duyanlar kurtarma ekiplerine haber verdi. Çocuklardan 4’ü ve 2 yetişkin ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak ekibin tüm çabalarına rağmen 3 çocuk kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, görgü tanıkları azami yükün aşıldığı için teknenin battığını iddia etti.
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