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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14

Rusya’da, uçak düştü: 2 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında Zlin-326 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da, uçak düştü: 2 ölü
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Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında Zlin-326 uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Zlin-326 hafif motorlu uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Moskova’nın Serpukhov ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunuyordu. Acil Durumlar Bakanlığının çalışanları ve özel arama kurtarma ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma komisyonu açıldı. Olayın detayları araştırılıyor.
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