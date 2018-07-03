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03 Temmuz 2018 Salı 16:52

Rusya’daki AVM yangını büyük tehlikeye yol açıyor

Rusya’nın Krasnodar şehrinde petrol istasyonu yakınındaki AVM’de halen devam etmekte olan yangın büyük tehlike oluşturuyor.

Rusya'daki AVM yangını büyük tehlikeye yol açıyor
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Rusya’nın Krasnodar şehrinde petrol istasyonu yakınındaki AVM’de halen devam etmekte olan yangın büyük tehlike oluşturuyor.

Rusya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Krasnodar’da büyük bir AVM’de yangını başladı. Krasnodar’da gökyüzü dumanlarla kaplanırken yangın, en büyük tehlikeyi yakınındaki petrol istasyonları için oluşturuyor. AVM’ye yakın 2 ayrı petrol istasyonunun olduğu, yangının petrol ofislerine 50 metre mesafeye kadar yayıldığı öğrenildi. Civardaki tüm yerleşim yerleri boşaltıldı. AVM’de insanların olup olmadığı bilinmezken, itfaiye ekipleri yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
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