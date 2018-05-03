Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye yakınlarında düşen Rus uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpması sonucu uçağın düştüğünü duyurdu.Rusya’ya ait bir savaş uçağının Suriye’de Lazkiye kenti yakınlarında düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, SU-30 Rus savaş uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpmasının ardından düştüğünü açıkladı.
Rusya’dan Akdeniz’de düşen uçak açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye yakınlarında düşen Rus uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpması sonucu uçağın düştüğünü duyurdu.