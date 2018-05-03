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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:17

Rusya’dan Akdeniz’de düşen uçak açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye yakınlarında düşen Rus uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpması sonucu uçağın düştüğünü duyurdu.

Rusya'dan Akdeniz'de düşen uçak açıklaması
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye yakınlarında düşen Rus uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpması sonucu uçağın düştüğünü duyurdu.

Rusya’ya ait bir savaş uçağının Suriye’de Lazkiye kenti yakınlarında düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, SU-30 Rus savaş uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpmasının ardından düştüğünü açıkladı.
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