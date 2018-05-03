Rusya’dan Akdeniz’de düşen uçak açıklaması

Rusya’ya ait bir savaş uçağının Suriye’de Lazkiye kenti yakınlarında düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, SU-30 Rus savaş uçağının vurulmadığını bir kuşun motora çarpmasının ardından düştüğünü açıkladı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.