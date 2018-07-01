Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne kime ait olduğu bilinmeyen İHA’lar tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, tespit edilen insansız hava araçlarının vurulduğunu, olayda maddi hasar meydana gelmediğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne kime ait olduğu bilinmeyen İHA’lar tarafından saldırı...

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