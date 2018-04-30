Rütbeli havacıların darbe girişimi davasında mütalaa açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova’daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul’a sevkine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, 9’u tutuklu 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova’daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul’a sevkine ilişkin, eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park’a inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin hava meydan komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı’nda görevli helikopter pilotları üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar Başbakanlık ve TBMM’yi de avukatları temsil etti.

Duruşmada davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, tüm sanıkların "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların tamamının ayrıca, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen mütalaada, sanıklardan Tuncay Yıldırım’ın, "Kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park stadına helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istenildi. Savcı, mütalaada tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanmasını da istedi.

Daha sonra söz alan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.