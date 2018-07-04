Rüya bebek ve anneannesi dere yatağının kenarında bulundu

İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi’nde...

İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün bir dere yatağının kenarında bulundu. Minik Rüya ve anneannesinin bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi’nde dün meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik’ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi.

Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı çalışması gece geç saatlere kadar devam ederken, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı.

Bölgeyi geniş çaplı bir şekilde tarayan ekipler, Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün’ü bir derenin yanında buldu. Rüya ve anneannesinin geceyi dere kenarında geçirdikleri öğrenildi. 1,5 yaşındaki bebek ve anneannesinin sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Rüya ve anneannesinin sağ salim bulunması ise başta ailesi olmak üzere herkesi rahatlattı.

Ailesi, bebeği anneannesinin kaçırdığını iddia etmişti

Öte yandan olayla ilgili aile, anneanne Fatma Yenigün’ün bebeği kaçırdığını iddia etmişti. Bebek ve anneannenin nasıl ortadan kaybolduğu ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.