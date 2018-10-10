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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:30

Safranbolu’da çıkan kavgada kan aktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede sabaha karşı meydana gelen kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak’ta bulunan bir kafede sabaha karşı saat 04.30 sıralarında...

Safranbolu'da çıkan kavgada kan aktı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kafede sabaha karşı meydana gelen kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak’ta bulunan bir kafede sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çıkan kavga sonucu Batuhan Ç. (22), göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı gence ilk müdahalesini yaptıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Batuhan Ç. kurtarılmadı.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kafe içerisinde olay sırasında Batuhan Ç.’nun yanında bulunan N.T .(25) ve Ö.T. (22) isimli şahsıları gözaltına alındı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili incelemesini çok yönlü olarak sürdürürken, yaşanan olayda alınan ilk ifadelerde hayatını kaybeden gencin kazayla kendi bıçakladığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğu şüphesi üzerine araştırmalarını sürdürüyor.
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