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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:55

Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 17.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 4’ü aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde devam etmektedir” denildi.
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