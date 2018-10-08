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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:39

Şahinbey Belediyesinden klor açıklaması

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki yüzme havuzunda meydana gelen ve 32 kişinin etkilendiği olayın sıvı klor maddenin yere dökülmesinden kaynaklandığı belirtildi.Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "07.10.2018 tarihinde...

Şahinbey Belediyesinden klor açıklaması
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki yüzme havuzunda meydana gelen ve 32 kişinin etkilendiği olayın sıvı klor maddenin yere dökülmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "07.10.2018 tarihinde 19.30 sularında Şahinbey ilçemiz Karataş Mahallesi’nde MAXPRO yüzme havuzunda bir miktar sıvı klor maddenin yere dökülmesinden kaynaklı havuzda bulunan kişilerde boğaz yanması şikayeti ortaya çıkmıştır. Olayın hemen ardından AFAD ekiplerimizin yapmış olduğu inceleme neticesinde bu kloru soluyan müşteri ve personeller tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yapımı Şahinbey Belediyemizce tamamlanıp, MAXPRO şirketine kiralama yoluyla tahsis edilen tesiste yaşanan bu olayın belediyemiz ile herhangi bir ilgisi bulunmamasının yanı sıra, bu olayı bir patlama ve zehirlenme vakası olarak nitelendirip, vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirerek, toplumu tedirginliğe sevk edenler ve bu doğrultuda paylaşımlarda bulunanlar ile ilgili yasal süreç başlatılacaktır" diye konuştu.
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