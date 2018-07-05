Sahte doktor hastaneyi karıştırdı

İzmir’de Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gelerek doktor önlüğü giyen ve kendini fizyoterapist olarak tanıtan bir kişi, iddialara göre hastaları göz ve dudak hareketleriyle taciz etti. Sahte doktor, hastaların şikayeti ve görevlilerin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gelerek doktor önlüğü giyen ve kendini fizyoterapist olarak tanıtan bir kişi, iddialara göre hastaları göz ve dudak hareketleriyle taciz etti. Sahte doktor, hastaların şikayeti ve görevlilerin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında dışarıdan gelen ve doktor önlüğü giyen bir kişi, hastane acil servisinde ve bahçesinde dolaşmaya başladı. Hastalara fizyoterapist olduğunu söyleyen sahte doktor, hastalarla sohbet etti ve onların sorularını cevaplandırdı. Şahıs, iddialara göre bu sırada bazı hastaları göz ve dudak hareketleriyle taciz etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen 70 yaşındaki bir hasta, hemen durumu hastane yönetimine bildirdi. Daha sonra da konu hastane güvenliğine ve polise aktarıldı. Hastane polisi, şahsı verilen bilginin üzerine yakaladı. Yapılan incelemede doktor olmadığı belirlenen şahıs, yakalanarak karakola götürüldü. Olayla ilgili bir hasta ve hastane yönetimi şikayetçi oldu.

"Hastaları ve vatandaşları korumak en büyük görevimiz"

İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür durumlara hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi. Hastaları ve vatandaşları korumanın en büyük görevlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Salnur, “Şahıs dışarıdan gelmiş ve önlüklü olarak ayan beyan dolaşıyor. Durum bir hastamızın şikayeti üzerine ortaya çıkıyor. Hemen kısa sürede müdahale ediliyor ve şahıs alınıyor" dedi.