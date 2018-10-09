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09 Ekim 2018 Salı 10:30

Sahte engelli raporu düzenleyen şebekeye ikinci dalga operasyon: 13 gözaltı

Sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı.

Sahte engelli raporu düzenleyen şebekeye ikinci dalga operasyon: 13 gözaltı
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Sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bu yılın Nisan ayında sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden; aralarında SGK uzmanı, polis, ebe, imamın da bulunduğu çıkar amaçlı suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 56 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şebekenin firari 16 üyesinin yakalanması için bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Erken saatlerde Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece ve Ümraniye’de 16 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken polis, şebekenin firari 3 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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