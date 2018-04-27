Sahte engelli raporu şüphelileri adliyede

Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı.

Polis şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para aldıklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis ekipleri 18 şüpheliyi Sivas, Ankara ve Tokat’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 3’ü serbest bırakılırken, 15’i ise adliyeye sevk edildi.