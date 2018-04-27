ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:53

Sahte engelli raporu şüphelileri adliyede

Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl...

Sahte engelli raporu şüphelileri adliyede
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı.

Polis şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para aldıklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis ekipleri 18 şüpheliyi Sivas, Ankara ve Tokat’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 3’ü serbest bırakılırken, 15’i ise adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku