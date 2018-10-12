Sahte kardiyoloji doktoru operasyonla yakalandı

Antalya’da, kendisini ’kardiyoloji doktoru’ olarak tanıtıp Avrupa’da çeşitli ülkelerde Kızılhaç’ın faaliyetleri içinde çalıştığını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Antalya’da, kendisini ’kardiyoloji doktoru’ olarak tanıtıp Avrupa’da çeşitli ülkelerde Kızılhaç’ın faaliyetleri içinde çalıştığını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da H.A.P. isimli bir kişi, kendisini ’kardiyoloji doktoru Semih’ olarak tanıtıp Avrupa’da çeşitli ülkelerde Kızılhaç’ın faaliyetleri içinde çalıştığını söyleyen şahsın, kuracağı rehabilitasyon merkezine yurt dışından tıbbi cihaz getirme bahanesiyle 6 bin 330 euro’sunu aldığını belirterek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Olayı araştıran polis, 60 yaşındaki S.Ö. olduğunu belirlediği kişinin, aynı yöntemle 2 kişiden 68 bin 200 lira aldığını belirledi. Sözde kuracağı rehabilitasyon merkezinde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan S.Ö. adliyeye sevk edildi.